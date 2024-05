Endrick déclenche une bagarre après une célébration outrageuse

Endrick a déclenché une bagarre générale lors de sa dernière sortie avec Palmeiras en célébrant son but à la manière de « King Kong ».

Le jeune attaquant devrait quitter son Brésil natal pour Santiago Bernabéu lorsqu'il aura 18 ans en juillet. Pour l'instant, le jeune homme continue de faire parler de lui dans son pays. Il a notamment marqué lors d'une rencontre de Copa Libertadores contre le club uruguayen de Liverpool.

Endrick a permis à son équipe de mener 3-0 à la 82e minute, en marquant de la tête au second poteau après avoir reçu un corner. Il s'est ensuite lancé dans une célébration qui n'a pas été du goût de ses adversaires, ce qui a entraîné une mêlée disgracieuse et un carton jaune dans sa direction. Endrick a également été remplacé peu après.

Endrick a expliqué son choix de célébration de but après coup : « Je suis heureux de ce but, de la passe décisive et de la victoire. Je célèbre le but de cette manière. Cela n'a rien à voir avec le racisme. Je l'ai fait contre Independiente et cela a été bien accueilli. C'était une belle célébration. J'étais près de leurs supporters et je parlais espagnol. Leur défenseur, Mathias, a compris et un autre joueur n'a pas aimé. Je célèbre en imitant un singe parce que je suis un fan de La Planète des singes et que j'aime le film King Kong. Ce qui compte, c'est que je sois heureux.

En tant que fan de ces deux franchises cinématographiques, 2024 a été une grande année pour Endrick. Alors qu'il attend avec impatience son transfert au Real Madrid, il aura également pu voir la récente sortie de Godzilla X Kong, tandis que le nouveau film de La Planète des singes sort en salles cette semaine.