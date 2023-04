Endrick craque : "Je n'ai jamais voulu tout ça"

Être l'un des jeunes les plus appréciés au monde présente des inconvénients : la pression et l'attention des médias lorsque vous ne répondez pas aux a

Endrick l'a appris à ses dépens. Le jeune homme de 16 ans, qui rejoindra le Real Madrid à l'été 2024, a été sous le feu des projecteurs au Brésil ces derniers mois, après avoir passé 14 matches sans marquer, toutes compétitions confondues.

Il a mis fin à cette série dimanche, en marquant lors de la défaite 2-1 de Palmeiras contre Agua Santa. Toutefois, s'exprimant cette semaine sur la surveillance dont il fait l'objet, Endrick a admis qu'elle allait parfois trop loin, comme l'explique MD.

"Cela ne me dérange pas de ne pas marquer de buts, car je sais que les choses vont s'améliorer naturellement. Il faut juste que je garde mon esprit fort. Les critiques ne diminueront pas et je devrai les supporter de plus en plus.

"Parfois, je me demande pourquoi tant de médias ont braqué les projecteurs sur moi. Je n'ai rien demandé de tel. Il y a des situations qui dépassent les bornes. 'Ah, c'est le nouveau Pelé'. Personne ne sera Pelé, c'est le roi du football. Je ne peux rien faire, je ne peux pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. Il y aura toujours des gens pour m'attaquer".

Trop de pression

Le Real Madrid n'aura pas été inquiété par la série stérile d'Endrick, mais il sera préoccupé par le fait que l'attention des médias sur ses performances ne fera qu'empirer lorsqu'il rejoindra le club l'été prochain.