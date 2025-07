Endrick : cette fois, c'est la fin

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Il y a également eu une belle histoire avec Gonzalo Garcia Torres.

Garcia, 21 ans, compte actuellement trois buts et une passe décisive en quatre apparitions, toutes sous les ordres d'Alonso. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles le manager basque pourrait décider de garder Garcia pour la saison prochaine comme alternative à Kylian Mbappé dans l'équipe. Pendant ce temps, les clubs de Premier League évaluent déjà les offres pour la jeune vedette.

Reste à voir si le club souhaite conserver Garcia ou s'il décide de le vendre cet été, comme prévu initialement. Ce qui est clair, c'est qu'Endrick Felipe s'inquiète de l'impact que l'avenir de Garcia pourrait avoir sur le sien.

Comme l'a rapporté Cadena Cope, Endrick s'est rendu de son propre chef à Miami, où il poursuit sa convalescence après une blessure, afin d'être proche de son entraîneur et de l'équipe. Il a également demandé à rencontrer le club pour discuter de son avenir, et le directeur général Jose Angel Sanchez et le responsable du recrutement Juni Calafat se sont entretenus avec lui ces derniers jours. Si Garcia devait rester, cela remettrait en question son temps de jeu pour la saison prochaine sous les ordres d'Alonso.

L'intérêt de la Serie A et la Coupe du monde

L'un des facteurs clés dans la décision d'Endrick sera la Coupe du monde. Il a fait des allers-retours dans l'équipe du Brésil depuis son arrivée au Real Madrid, en raison de son manque de temps de jeu sous Carlo Ancelotti. L'Italien est désormais à la tête de la Seleção et voudra voir Endrick jouer afin de l'inclure dans son équipe l'été prochain.

Outre les doutes d'Endrick, la Serie A s'intéresse à lui. La Juventus est la plus intéressée par Endrick et souhaite le recruter en prêt ou définitivement, tandis que l'AC Milan, Naples et Côme suivent de près sa situation.