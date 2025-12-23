Encore une opération pour Neymar, ça va trop loin

L'attaquant a contribué au maintien de Santos en Premier League, malgré une blessure au genou lors des dernières semaines du championnat, mais il a désormais été opéré. Santos a communiqué sur son état de santé et sur la date prévue de son retour.

Nouvelle opération pour Neymar

Neymar a été souvent blessé ces dernières années et a subi une nouvelle intervention chirurgicale suite à des problèmes au genou rencontrés lors de son retour à Santos. La star brésilienne a subi une arthroscopie, une opération qui ne devrait pas l'éloigner des terrains trop longtemps, laissant ainsi entrevoir la possibilité de participer à la Coupe du Monde. Neymar a joué malgré la douleur lors des dernières semaines de la saison, contribuant ainsi au maintien de Santos en Premier League après sa promotion l'année dernière. La superstar brésilienne est revenue à Santos en janvier, après une période difficile en Arabie Saoudite avec Al-Hilal, et a joué un rôle clé dans le maintien de l'équipe. « Je suis venu pour ça, pour essayer d'aider du mieux que je peux. Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi », a déclaré Neymar après le maintien de son équipe. « Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Sans eux, je n'aurais pas pu jouer ces matchs à cause de ces blessures, de ce problème au genou. J'ai besoin de repos avant l'opération. »

Santos donne des nouvelles de Neymar

Santos a confirmé que l'opération de Neymar s'est bien déroulée : « Le joueur Neymar da Silva Santos Junior a été opéré ce lundi matin (22/12) à l'hôpital Mater Dei Nova Lima par le Dr Rodrigo Lasmar et son équipe. Une arthroscopie a été pratiquée pour traiter une lésion du ménisque interne. L'opération a été un succès et le joueur se porte bien. Neymar Jr. sortira de l'hôpital en début d'après-midi et commencera sa rééducation, coordonnée par son kinésithérapeute Rafael Martini. »