Encore une mauvaise nouvelle de plus pour Pogba

Alors qu'il retrouvait une place de titulaire après plusieurs mois de galère, c'est une mauvaise nouvelle de plus qui s'abat sur Paul Pogba.

Depuis une saison et demi, les galères s'accumulent et se multiplient pour Paul Pogba. Tout juste de retour de blessure, le milieu de terrain français avait commencé à regoûter au terrain ces dernières semaines mais attendait toujours une titularisation. C'était enfin le cas ce dimanche pour la réception de Cremonese. Mais c'est une mauvaise nouvelle de plus qui vient de s'abattre sur le médian de la Juventus.

U ne mauvaise nouvelle de plus pour Pogba

Alors qu'il disputait une rencontre correcte jusque là, la malchance s'est à nouveau abattue sur Paul Pogba aux alentours de la 20ème minute. Le milieu international français s'est en effet occasionné une nouvelle blessure musculaire et a quitté le terrain en larmes à la 24ème minute. Touché au quadriceps gauche, la gravité de la blessure n'est pas encore connue. Plus d'infos à suivre.