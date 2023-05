Juventus – Enfin une bonne nouvelle pour Pogba?

Après plusieurs mois de galère absolue, Paul Pogba pourrait enfin voir le bout du tunnel à la Juventus. Une bonne nouvelle venue de Cremonese.

Deuxième de Serie A, la Juventus aimerait profiter de la réception de Cremonese ce dimanche soir pour faire le break derrière l'inatteignable Napoli. Car si la Vieille Dame est à égalité de points avec l'Inter, les Nerrazuri ont déjà joué ce week-end tandis que la Lazio a été accrochée par Lecce. En cas de succès ce soir, les hommes de Massimiliano Allegri peuvent faire la toute bonne opération de la journée. Mais la faiblesse de l'adversaire et la perspective de la demi-finale retour d'Europa League à Séville pourrait pousser l'entraîneur italien à aligner une équipe remaniée. Un turn-over sous forme de potentielle bonne nouvelle pour Paul Pogba qui pourrait être titularisé d'entrée.

Un turn-over, bonne nouvelle pour Pogba?

En attendant la décision finale de la justice dans l'affaire des points retirés puis rendus puis peut-être à nouveau retirés, la Juventus veut profiter des faux-pas de ses concurrents pour l'Europe face à une équipe de Cremonese aux bords de la relégation. Mais cet objectif doit être atteint en même temps qu'un autre : reposer les titulaires en vue du déplacement à venir à Séville en Coupe d'Europe. Massimiliano Allegri va donc opter pour une équipe B et offrir du temps de jeu aux remplaçants habituels.

Dans les buts, c'est Mattia Perin qui sera chargé de conserver la clean sheet derrière un trio défensif composé de Bremer, Daniele Rugani et Danilo. Sur les flancs, le jeune Tommaso Barbieri devrait permettre à Juan Cuadrado de souffler, au contraire de Filip Kostic qui devrait conserver sa place à gauche. Au coeur du jeu, Leandro Paredes, Nicolo Fagioli et Adrien Rabiot sont attendus mais Paul Pogba pourrait être la surprise du chef et retrouver une place de titulaire qui le fuit depuis de nombreux mois. En pointe, Federica Chiesa devrait accompagner Arkadiusz Milik.