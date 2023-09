Encore un gros coup de Nasser ! Le PSG annonce une prolongation inattendue

Sacré Nasser Khelaifi. Après un mercato mouvementé, le président du PSG vient de prolonger un cadre de l’effectif.

C’est une excellente nouvelle pour le PSG version Féminine. Le club de la capitale vient de prolonger le bail de sa capitaine Grace Geyoro. Cette dernière est désormais liée au club jusqu’en juin 2028.

Grace Geyoro rempile

Le PSG est très ambitieux dans toutes ses catégories. Outre l’équipe masculine, les dirigeants parisiens ne cessent de mettre les moyens au profit de l’équipe féminine. Et la nouvelle prolongation de Grace Geyoro vient de confirmer cela.

Initialement sous contrat avec le Paris-Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Grace Geyoro va poursuivre son aventure avec le club de la capitale au-delà de cette période. En effet, la milieu de terrain et capitaine du club a prolongé son bail jusqu’en juin 2028. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de sa capitaine Grace Geyoro pour cinq années supplémentaires. L’internationale française est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2028. » Peut-on lire dans un communiqué publié par le club ce vendredi.

Une heureuse nouvelle pour Paris qui blinde ainsi une joueuse très talentueuse et très attachée au club.

Geyoro, pur produit du PSG

Arrivée au PSG à l’age de 15 ans, Grace Geyoro a effectué toute ses classes au sein du centre de formation du club. En 2016, la native d’Orléans a décroché son premier trophée avec Paris en remportant le championnat national U19. Elle avait ensuite signé son premier contrat professionnel en 2019. Un contrat de deux ans qu’elle a ensuite prolongé jusqu’en juin 2024. Geyoro, capitaine emblématique du groupe parisien a déjà disputé 202 matchs avec le club et a inscrit 21 buts.

Son palmarès avec le PSG se résume pour le moment à deux Coupes de France (2018,2022) et d’un titre de champion de France décroché en 2021. Dotée d’un touché de balle soyeux, l’internationale française est une joueuse de devoir et d’abnégation. Sa technique, sa vision de jeu, font d’elle l’un des atouts majeurs du PSG. Avec les Bleues, elle enregistre 75 matchs joués et 15 buts inscrits.