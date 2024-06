Encore un échec pour le PSG au mercato

Paris aurait jeté son dévolu sur Dean Huijsen, le défenseur de la Juventus, pour un montant de 30 millions d'euros.

Avec des doutes persistants sur les conditions physiques de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, et la décision de ne pas retenir Milan Skriniar, la défense du PSG a un besoin urgent de se renforcer. En quête de nouveaux talents, le PSG a jeté son dévolu sur Huijsen, un jeune défenseur central prometteur actuellement sous contrat avec la Juventus, selon L'Equipe.

Après un prêt réussi à la Roma, le potentiel de Huijsen est de plus en plus évident. La Juventus souhaite le conserver mais ne s'opposera pas à sa vente si un club s'aligne sur son estimation de 30 millions d'euros (27 millions de livres sterling / 33 millions de dollars) - un prix que le PSG serait prêt à atteindre.

Malgré l'intérêt du PSG, Huijsen semble vouloir rejoindre la Bundesliga. Selon Tuttosport, Huijsen et son père sont tous deux favorables à un transfert au Bayer Leverkusen. La présence de Xabi Alonso, l'entraîneur de Leverkusen, est un facteur important dans cette préférence. Alonso est réputé pour sa capacité à faire éclore de jeunes talents, ce qui fait de Leverkusen une destination attrayante pour Huijsen.

L'attrait de Huijsen réside dans sa polyvalence et son potentiel. À 19 ans, il a déjà fait preuve de maturité et d'habileté lors de son prêt à la Roma, ce qui en fait un atout très convoité. L'intérêt du PSG pour Huijsen s'inscrit dans une stratégie plus large de rajeunissement de sa défense. Avec d'autres cibles comme Leny Yoro qui se dirigeraient vers le Real Madrid, il est d'autant plus important pour le club parisien de s'assurer les services de Huijsen. Cependant, il reste à voir s'ils peuvent présenter un projet sportif convaincant à Huijsen pour le forcer à changer d'avis.