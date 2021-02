Encore les croisés pour Reine-Adélaide

Le milieu de terrain niçois Jeff Reine-Adélaïde a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Sa deuxième en un an et demi.

Jeff Reine-Adélaïde n’a pas de bol. Le talentueux milieu de terrain niçois a contracté une très sérieuse blessure au genou, et c’est la deuxième en l’espace de 18 mois. Il sera absent des terrains pendant de long mois.

Déjà freiné dans son ascension alors qu’il portait les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Reine-Adélaide a connu le même malheur avec sa nouvelle équipe de l’OGC Nice. Il s’est fait les croisés mercredi lors du match de championnat contre Monaco (1-2). Après le genou droit, c’est le genou gauche qui a cédé.

A travers un communiqué, Nice a confirmé ce jeudi cette triste nouvelle : "Au milieu de la nuit, sa chute fut une conclusion insoutenable. Comme sa douleur sur le terrain, sur la civière ou dans le vestiaire. Elle glaça tous les acteurs présents et toutes les personnes devant les écrans, peu importe le camp, et rappela que la santé prime toujours sur le sportif. Ce jeudi, au lendemain du derby, le verdict est tombé à la suite des examens médicaux : Jeff Reine-Adélaïde souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ».

Reine-Adélaïde se fera opérer à Lyon

L’OGCN a fait savoir ensuite que « dès vendredi, le joueur se rendra à Lyon, où il avait été opéré du genou droit en 2019, pour une réunion préalable à une intervention chirurgicale ».

Le club azuréen a ensuite tenu à manifester à son joueur tout son soutien dans cette terrible épreuve : « Si cette blessure demeure un gros coup dur sportif pour le joueur et les Aiglons, elle reste avant tout une épreuve humaine difficile à affronter. L’OGC Nice mettra tout en œuvre pour soutenir JRA durant cette épreuve, porté par la certitude que son mental et son professionnalisme permettront au capitaine de l’équipe de France Espoirs de revenir encore plus fort ».

Agé de 23 ans, Reine-Adélaïde a disputé 18 matches des Aiglons cette saison, dont 14 en tant que titulaire. Il s’est aussi rendu auteur d’un but et de 3 passes décisives.