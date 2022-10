Encore ? Le nouveau tweet bizarre de Casillas sur les testicules

Le légendaire gardien de but du Real Madrid est en proie à une étrange frénésie de tweets.

Après avoir fait les gros titres au début du mois avec un tweet bizarre, le légendaire gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, a encore enflammé Twitter avec un autre message viral. Cette fois, il s'agit de ses testicules.

"J'ai vraiment envie de me tirer 7 fois dans les testicules", a tweeté Casillas en espagnol. Le tweet, posté à 2 heures du matin en Espagne, où réside l'ancien gardien de but, a amassé plus de 50 mille likes en quelques heures.

Son ami Ibai Llanos pourrait être à l'origine de ce tweet.

Le message a créé une confusion générale sur les médias sociaux. Jusqu'à ce que certains utilisateurs se rendent compte que le célèbre streamer Twitch Ibai Llanos avait tweeté une phrase très similaire quelques heures auparavant. S'agit-il encore d'un hacker ? Ou un clin d'œil à son ami Ibai ?

Une heure après ce tweet étrange, Casillas a partagé une opinion cohérente et sérieuse sur la défaite du Real Madrid en Ligue des champions, ce qui donne l'impression que le message était intentionnel de la part de l'ancien gardien de but vedette.

Le 8 octobre, Casillas avait tweeté un message très proche d'un "coming out" : "J'espère que vous me respectez : Je suis gay. Joyeux dimanche". Après que le post ait fini par devenir viral et ait même reçu une réponse de l'ancien défenseur du Barça Carles Puyol, Iker Casillas a assuré que son compte avait été piraté et il a demandé pardon à la communauté LGBTQ+.