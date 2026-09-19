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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Encore, encore » : Yamal enflamme les tribunes de Séville

FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
Espagne

Quelle est l'histoire ?

Lamine Yamal s'est retrouvé dans une nouvelle confrontation avec les supporters de l'équipe adverse lors du match entre le Barça et Séville, après avoir répondu aux sifflets dont il a fait l'objet en première période par un geste des mains invitant les tribunes à en réclamer davantage.

L'incident est survenu après deux situations, en l'espace de deux minutes, qui ont provoqué la colère des supporters de Séville. La première a été la chute de Yamal dans une zone proche de la surface de réparation, alors que le score était de 1-1 après une demi-heure de jeu environ, l'arbitre n'ayant pas sifflé de faute, tandis que l'expert en arbitrage Iturralde González a estimé que le contact avait eu lieu en dehors de la surface de réparation.

Quelques minutes plus tard, Yamal a de nouveau été la cible de sifflets après une frappe passée loin du cadre, l'ailier prodige répondant par des gestes des deux mains en direction des tribunes de l'équipe locale, un message clair par lequel il invitait les supporters à continuer de le siffler.

Ces comportements ont entraîné l'intervention de plusieurs joueurs de Séville, parmi lesquels le capitaine Suazo et Kochorashvili, qui ont tenté de calmer la situation et d'éviter que la tension ne monte, dans une ambiance marquée par l'enthousiasme et la rivalité mais qui est restée dans les limites normales d'un match.

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