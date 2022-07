Encore des recrues au Real ? Ancelotti tranche

Carlo Ancelotti a révélé que le Real Madrid ne signera pas d'autre joueur avant la campagne 2022/23.

Les Blancos n'ont signé que deux joueurs jusqu'à présent cet été, puisque Antonio Rudiger a rejoint le club sur un transfert gratuit et Aurélien Tchouameni est arrivé de Monaco.

L'entraîneur italien ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de renforcer davantage son effectif malgré les départs de Luka Jovic, Marcelo, Gareth Bale et Isco.

"Je ne peux pas parler de signatures, mais j'ai déjà dit que c'était terminé", a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

"Nous n'allons pas signer qui que ce soit. Nous sommes bien comme nous sommes".

Ancelotti a ensuite loué les vertus de Rudiger et Tchouameni, soulignant que la tournée américaine les aidera à s'adapter à leur nouvelle équipe.

"Les recrues apportent une grande qualité à l'équipe", a ajouté Ancelotti.

"Ils sont, à leurs postes, les meilleurs que nous pouvions trouver sur le marché. Rudiger est un excellent défenseur central et Tchouameni l'est aussi. Il est très jeune et a beaucoup de potentiel.

"Il est déjà international avec la France. Nous profitons de cette tournée pour les aider à s'adapter à l'effectif que nous avons."

L'entraîneur du Real Madrid a également révélé qu'il est prêt à essayer de faire jouer Eden Hazard en tant que faux n°9 lorsque Karim Benzema a besoin de repos.

"Nous avons beaucoup d'options pour cette position", a noté Ancelotti.

"Benzema est le premier choix, mais nous devons comprendre que ce sera une saison étrange, différente, avec la Coupe du Monde entre les deux et nous devons regarder différentes options".

"Mon idée est d'essayer de voir Eden dans cette position. Compte tenu de la qualité d'Eden et de ses qualités, il pourrait être bon pour nous de l'essayer là. C'est un cas similaire à celui de [Marco] Asensio."