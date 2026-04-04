Le Real Majorque a terminé la première mi-temps face à son adversaire, le Real Madrid, ce samedi, lors de la 30e journée de la Liga, avec un but d'avance.

Le journal « AS » a indiqué que le Real Majorque a marqué face aux Merengues, alors que les visiteurs mettaient la pression pour trouver le chemin des filets avant la fin de la première mi-temps.

Le but du Real Majorque a été inscrit par Manuel Morlanes à la 41e minute, suite à un centre exceptionnel de son coéquipier Pablo Mafio.

« AS » a précisé que Morlanis avait parfaitement contrôlé le ballon et l'avait propulsé avec puissance dans les filets du gardien André Lunin, face à l'indifférence flagrante du joueur français Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga s'est contenté de regarder le ballon passer, au lieu d'intervenir sur le centre de Mafio.

L'avenir de Camavinga reste incertain, alors que des rumeurs font état d'un possible départ du Real Madrid l'été prochain.

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