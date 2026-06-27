Ryan Vitor, la star brésilienne, a déclenché l’hilarité en conférence de presse à la veille du 16^e de finale de la Coupe du monde 2026 face au Japon, après une confession sans détour.

Les deux sélections s’affronteront lundi à Houston pour une place en huitièmes de finale.

La chaîne talkSPORT a rapporté les propos tenus par Ryan Vitor lors de la conférence de presse au sujet de l’équipe du Japon.

Interrogé sur le meilleur joueur de la sélection nippone, il a souri et répondu : « Je ne sais pas qui est leur meilleur joueur. Il faudrait que je regarde des vidéos d’eux pour pouvoir répondre. »

Malgré cet aveu, le défenseur a toutefois souligné qu’il n’était pas totalement étranger à l’effectif japonais, dont il a reconnu la force collective.

Il a ajouté : « Nous savons que le Japon est une équipe solide, et nous travaillons dur pour donner le meilleur de nous-mêmes et les battre. »

Il a également rappelé les consignes défensives de l’entraîneur Carlo Ancelotti : « Ancelotti insiste beaucoup sur nos tâches défensives. Il dit que le marquage commence dès les attaquants. Même quand on est fatigués, on doit continuer à presser l’adversaire. »

Les deux nations s’étaient déjà rencontrées lors de la Coupe du monde 2006 : le Brésil l’avait emporté 4-1 sous les ordres de la légende Zico.

Les Japonais ont toutefois pris leur revanche lors de leur dernière confrontation, en octobre dernier, en remportant 3-2 un match amical après avoir comblé un retard de deux buts.