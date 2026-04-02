Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, les stars des sélections du Portugal, de l'Argentine, de la France et du Brésil, se sont retrouvés autour d'une même table, dans une scène rare, avant la Coupe du monde 2026, dont ces quatre équipes se disputeront le titre.

La société danoise Lego a publié une vidéo publicitaire réunissant ces quatre stars afin de promouvoir une nouvelle gamme de produits, en prévision de la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À partir du 1er mai prochain, les fans pourront construire, pièce par pièce, des figurines Lego représentant ces quatre stars.

Dans une déclaration officielle de la société, Mbappé a exprimé sa joie face à ce partenariat, affirmant : « Le football m’a appris à rêver grand et à repousser sans cesse mes limites. Cette collection Lego raconte une partie de mon histoire, mais elle reflète avant tout l’énergie et la créativité qui rendent ce sport unique en son genre. »

La star du Real Madrid a ajouté : « C’est un moyen de partager mon parcours et ma passion. Et si cela peut inspirer les jeunes à croire en leurs rêves et à prendre plaisir à créer, ce sera une véritable victoire. »

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