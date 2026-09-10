En vidéo : une légende d'Al-Nassr ouvre le feu sur l'équipe et conseille Ronaldo

Al-Nassr a essuyé de vives critiques de la part de sa légende, malgré sa lutte avec son voisin et rival traditionnel Al-Hilal pour le trône de la Roshn Saudi League.

Fahd Al-Hariﬁ, légende d'Al-Nassr, a déclaré lors d'une intervention dans l'émission « Dorina Ghair » sur la chaîne SBC : « Il y a du laxisme et un manque de discipline, et il existe une défaillance évidente dans l'équipe, notamment après l'absence de recrutement d'un joueur au poste de numéro 6. »

Il a ajouté : « (Marcelo) Brozovic représentait 20 % de la force de l'équipe, mais il est parti et un joueur d'un niveau inférieur au sien a été recruté (Samu Costa), et le niveau de (Kingsley) Coman est inférieur à celui de la saison dernière. »

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Il a poursuivi : « J'estime que la situation d'Al-Nassr est dangereuse, car bien que les écarts aient été évidents avec Abha, qui ne comptait qu'un seul point, la défaite d'Al-Ittihad n'a pas été exploitée pour insuffler de l'enthousiasme et de l'âme et créer des occasions. »

Il a nuancé : « Au contraire, nous avons vu une forme de laxisme, d'arrogance, d'égoïsme et d'éloignement dans les lignes, au point qu'Abha a créé 4 occasions pour la première fois, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant face à d'autres équipes d'un niveau inférieur à celui d'Al-Nassr, champion du championnat. »

Par ailleurs, Al-Hariﬁ a adressé un conseil au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, après avoir marqué le premier but dans la victoire face à Abha 2-1, avant-hier mercredi, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Il a expliqué : « Je souhaite que Ronaldo économise les efforts qu'il déploie pour recevoir et transmettre le ballon en dehors de la surface de réparation, afin de travailler à l'intérieur de la surface, de lire le jeu, de couper les trajectoires et de jouer sans ballon. »

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 15 points, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadisiyah, qui occupe la troisième place.