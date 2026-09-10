Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

En vidéo : une légende d'Al-Nassr ouvre le feu sur l'équipe et conseille Ronaldo

C. Ronaldo
Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

"Al Alami" bouscule Al Hilal pour la tête de la Roshan League

Al-Nassr a essuyé de vives critiques de la part de sa légende, malgré sa lutte avec son voisin et rival traditionnel Al-Hilal pour le trône de la Roshn Saudi League.

Fahd Al-Hariﬁ, légende d'Al-Nassr, a déclaré lors d'une intervention dans l'émission « Dorina Ghair » sur la chaîne SBC : « Il y a du laxisme et un manque de discipline, et il existe une défaillance évidente dans l'équipe, notamment après l'absence de recrutement d'un joueur au poste de numéro 6. »

Il a ajouté : « (Marcelo) Brozovic représentait 20 % de la force de l'équipe, mais il est parti et un joueur d'un niveau inférieur au sien a été recruté (Samu Costa), et le niveau de (Kingsley) Coman est inférieur à celui de la saison dernière. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Billets pour les matchs de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet maintenant !

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

Il a poursuivi : « J'estime que la situation d'Al-Nassr est dangereuse, car bien que les écarts aient été évidents avec Abha, qui ne comptait qu'un seul point, la défaite d'Al-Ittihad n'a pas été exploitée pour insuffler de l'enthousiasme et de l'âme et créer des occasions. »

Il a nuancé : « Au contraire, nous avons vu une forme de laxisme, d'arrogance, d'égoïsme et d'éloignement dans les lignes, au point qu'Abha a créé 4 occasions pour la première fois, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant face à d'autres équipes d'un niveau inférieur à celui d'Al-Nassr, champion du championnat. »

Par ailleurs, Al-Hariﬁ a adressé un conseil au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, après avoir marqué le premier but dans la victoire face à Abha 2-1, avant-hier mercredi, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Il a expliqué : « Je souhaite que Ronaldo économise les efforts qu'il déploie pour recevoir et transmettre le ballon en dehors de la surface de réparation, afin de travailler à l'intérieur de la surface, de lire le jeu, de couper les trajectoires et de jouer sans ballon. »

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 15 points, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadisiyah, qui occupe la troisième place.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google