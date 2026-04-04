En vidéo... Une intervention marocaine époustouflante sauve Eindhoven

Samedi soir, Eindhoven s'est imposé 4-3 face à Utrecht, lors de la 29e journée du championnat néerlandais.

Eindhoven compte désormais 71 points et occupe la tête du championnat néerlandais, tandis qu'Utrecht reste à 41 points, à la 9e place.

Le match a été marqué par les performances exceptionnelles du duo marocain Ismail Saibari et Souhaib Darwish avec Eindhoven.

Ismail Saibari a inscrit deux buts, à la 21e et à la 48e minute, et a également offert le troisième but, marqué par Jos Teel.

Alors que le score était de 3-3, Souhayeb Darwish a inscrit le but de la victoire pour Eindhoven à la 90e+4 minute.

Lire aussi

Le Maroc anéantit le rêve du Sénégal dans un nouveau tournoi