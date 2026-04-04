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En vidéo... Une intervention marocaine époustouflante sauve Eindhoven

PSV Eindhoven vs Utrecht
PSV Eindhoven
Utrecht
Eredivisie
I. Saibari
Maroc
C. Driouech
Maroc

Samedi soir, Eindhoven s'est imposé 4-3 face à Utrecht, lors de la 29e journée du championnat néerlandais.

Eindhoven compte désormais 71 points et occupe la tête du championnat néerlandais, tandis qu'Utrecht reste à 41 points, à la 9e place.

Le match a été marqué par les performances exceptionnelles du duo marocain Ismail Saibari et Souhaib Darwish avec Eindhoven.

Ismail Saibari a inscrit deux buts, à la 21e et à la 48e minute, et a également offert le troisième but, marqué par Jos Teel.

Alors que le score était de 3-3, Souhayeb Darwish a inscrit le but de la victoire pour Eindhoven à la 90e+4 minute.

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