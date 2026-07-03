Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

En vidéo : une erreur d’arbitrage a privé l’équipe d’Espagne d’un but parfaitement valable

L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
FC Barcelone
Espagne vs Autriche
Autriche
M. Cucurella
Espagne
Autriche
É.-U.

Une action portée par Kokorilla

Avec une prestation en dents de scie, alliant fermeté et sang-froid d’un côté, et une erreur lourde de conséquences de l’autre, l’arbitre suédois Glenn Niberg a obtenu la note « réussi de justesse » de la part du réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des performances arbitrales, après avoir dirigé le match opposant l’Espagne à l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026.

Le réseau lui a attribué la note de 5,0/10, estimant qu’il avait « à peine réussi » à mener à bien cette rencontre de haut niveau. Si son match fut globalement satisfaisant, il a été terni par une erreur majeure : l’annulation d’un but espagnol parfaitement valable inscrit par Marc Cucurella en première période.

Le rapport souligne toutefois que l’arbitre a su gérer le match avec autorité et sang-froid, désamorçant plusieurs tensions grâce à son calme et à une pointe d’humour, ce qui a contribué à préserver la fluidité du jeu.

Son erreur majeure a consisté à annuler un but valide de Cocorela, estimant à tort que Pau Kubarsi avait commis une faute sur le gardien autrichien ; or le rapport confirme qu’aucune infraction n’a été commise par le défenseur espagnol.

Archivo VAR conclut toutefois que, grâce à sa gestion du rythme et de la pression, Nieberg « mérite tout de même la note de « satisfaisant » dans l’ensemble », tout en rappelant qu’une telle erreur peut faire basculer le cours d’une rencontre dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde.

Publicité