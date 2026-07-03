Avec une prestation en dents de scie, alliant fermeté et sang-froid d’un côté, et une erreur lourde de conséquences de l’autre, l’arbitre suédois Glenn Niberg a obtenu la note « réussi de justesse » de la part du réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des performances arbitrales, après avoir dirigé le match opposant l’Espagne à l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026.

Le réseau lui a attribué la note de 5,0/10, estimant qu’il avait « à peine réussi » à mener à bien cette rencontre de haut niveau. Si son match fut globalement satisfaisant, il a été terni par une erreur majeure : l’annulation d’un but espagnol parfaitement valable inscrit par Marc Cucurella en première période.

Le rapport souligne toutefois que l’arbitre a su gérer le match avec autorité et sang-froid, désamorçant plusieurs tensions grâce à son calme et à une pointe d’humour, ce qui a contribué à préserver la fluidité du jeu.

Son erreur majeure a consisté à annuler un but valide de Cocorela, estimant à tort que Pau Kubarsi avait commis une faute sur le gardien autrichien ; or le rapport confirme qu’aucune infraction n’a été commise par le défenseur espagnol.

Archivo VAR conclut toutefois que, grâce à sa gestion du rythme et de la pression, Nieberg « mérite tout de même la note de « satisfaisant » dans l’ensemble », tout en rappelant qu’une telle erreur peut faire basculer le cours d’une rencontre dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde.