Dans l’euphorie des vestiaires, après leur victoire 3-2 sur l’Égypte en Coupe du monde 2026, les joueurs argentins ont entonné un chant sans équivoque : Lionel Messi disputait là son dernier Mondial.

Une vidéo capturée lors de la qualification des « Tangos » pour les quarts de finale montre ses coéquipiers entonner avec ferveur : «Por la última de Leo», soit «Pour la dernière de Leo». Ce refrain s’inscrivait dans une chanson célébrant le parcours historique de l’Albiceleste et sa quête d’un deuxième titre consécutif après celui conquis en 2022 face à la France.

Bien que Messi, âgé de 39 ans, n’ait pas encore officialisé sa retraite internationale, ce chant de ses coéquipiers est apparu comme une confirmation indirecte que le Mondial 2026 marquera la dernière participation de « La Pulga » à la compétition.

La Coupe du monde 2026 s’annonce ainsi comme le rendez-vous d’adieu d’une génération de géants ; alors que ce tournoi a probablement marqué la fin de carrière internationale de Neymar avec le Brésil et que Luka Modrić et Cristiano Ronaldo pourraient ne plus jamais revêtir le maillot de leur sélection respective, le chant des Argentins confirme que Messi rejoint la liste des joueurs qui quittent la scène mondiale.

Si beaucoup estimaient que Messi ne serait pas de la partie en 2030 en raison de son âge, l’absence de déclaration officielle maintenait le flou. La séquence vidéo dissipe désormais les doutes : l’été 2026 marquera la dernière Coupe du monde du capitaine argentin.