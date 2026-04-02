En vidéo... Un journaliste saoudien : « Messi est un joueur surestimé ! »

Un journaliste saoudien a suscité la polémique après avoir qualifié l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, de joueur surestimé par les médias.

Falah Al-Qahtani, journaliste au quotidien saoudien « Okaz », a déclaré dans le podcast « Hujma » : « Après la Coupe du monde remportée par l’Argentine, je l’ai dit et j’en reste convaincu : Messi est un joueur surestimé. »

Il a précisé : « Messi est surestimé par les médias. Certes, il a du talent, mais on lui accorde plus que ce qu’il mérite. Autrement dit, s’il mérite 100 %, certains lui en attribuent 500 %, ce qui est illogique. »

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Et il a conclu : « Soyons logiques, ce sont les penalties qui ont permis à Messi et à l’équipe d’Argentine de remporter la Coupe du monde, puisqu’il obtenait un penalty à chaque match. »

Messi a remporté la Coupe du monde avec l'équipe d'Argentine pour la première fois lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après avoir battu la France aux tirs au but, à l'issue d'un match nul 3-3 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.