En vidéo : un hommage décalé à Al-Sibari après son transfert au Bayern Munich

Les joueurs de l’équipe nationale marocaine ont rendu un hommage appuyé à leur coéquipier Ismail El-Sibari, fraîchement transféré au Bayern Munich, lors du stage des « Lions de l’Atlas » à Houston (États-Unis), en amont de leur huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada.

Le groupe a alors formé une haie d’honneur pour accueillir son coéquipier dans la joie, saluant ainsi son arrivée chez le géant bavarois. Une image forte qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

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Le Bayern Munich avait officialisé mercredi dernier la signature du milieu de terrain marocain jusqu’en 2031, en provenance du PSV Eindhoven, où ses performances remarquables avec le club et la sélection ont convaincu les dirigeants bavarois.

El Saybari s’est illustré avec les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde en cours, inscrivant trois buts à ce jour : un contre le Brésil lors du match nul (1-1), un autre face à l’Écosse pour la victoire du Maroc (1-0), et un troisième contre Haïti lors de la victoire de la sélection nord-africaine (4-2) à l’issue de la phase de groupes.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Canada, coorganisateur de la Coupe du monde 2026. Le vainqueur de cette affiche défiera le gagnant du duel France-Paraguay, les Bleus, finalistes sortants, ayant été contraints de sortir leur meilleur football pour venir à bout de l’Allemagne aux tirs au but.



