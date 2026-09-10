En vidéo : sanction immédiate pour Baghdad Bounedjah après un geste insultant envers l'arbitre

Dans une scène inhabituelle sur les pelouses de la Qatar Stars League, le coup de sifflet final du match entre Al-Shamal et Al-Wakrah s'est transformé en début d'une véritable crise, dont le héros n'est autre que l'attaquant algérien Baghdad Bounedjah, qui a reçu le carton rouge le plus étrange et le plus controversé de la saison.

La rencontre, qui s'est terminée sur un match nul 1-1 ce jeudi soir en ouverture de la quatrième journée, ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet de l'arbitre Mohamed Al-Shammari : elle a en réalité commencé après.

L'histoire a débuté à la huitième minute du temps additionnel, lorsque Bounedjah, capitaine d'Al-Shamal et l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire du championnat qatari, a contesté une décision de l'arbitre Al-Shammari, recevant un carton jaune juste avant la reprise du jeu.

Quelques secondes plus tard, Al-Shammari a sifflé la fin du match, actant le nul entre les deux équipes. C'est alors que Bounedjah s'est de nouveau dirigé vers l'arbitre pour demander des explications sur certaines décisions, mais Al-Shammari lui a demandé de quitter le terrain, considérant que la rencontre était terminée.

Bounedjah s'est exécuté et s'est effectivement dirigé vers les vestiaires, mais en chemin, il a adressé des gestes « choquants » à l'encontre de l'arbitre.

Ce comportement n'est pas passé inaperçu : l'arbitre Mohamed Al-Shammari a alors rattrapé le joueur algérien et lui a brandi un carton rouge direct, sous le regard totalement médusé des joueurs d'Al-Shamal.

Bounedjah a explosé de colère après la décision et a jeté le brassard de capitaine au sol pour marquer sa vive contestation, avant que des responsables du club d'Al-Shamal n'interviennent pour tenter de le calmer. Mais il a poursuivi son accès de colère et a même bousculé l'un des responsables de sa propre équipe.

Avec ce carton rouge, l'absence de Baghdad Bounedjah est confirmée pour le prochain choc décisif de son équipe face au leader Al-Duhail. Des informations exclusives indiquent par ailleurs que la sanction pourrait ne pas se limiter à une seule rencontre de suspension : une sanction alourdie devrait lui être infligée, en fonction de ce que l'arbitre consignera dans le rapport de match concernant les gestes et le comportement antisportif.

Un nul au goût de défaite pour Al-Shamal

Sur le plan du jeu, Al-Shamal avait ouvert le score par son défenseur Pablo Marí à la 26e minute, avant que le Tunisien Aïssa Laïdouni n'égalise pour Al-Wakrah avant la fin de la première mi-temps.

Avec ce résultat, Al-Shamal a laissé filer une occasion précieuse de s'emparer de la tête du championnat, se contentant d'un seul point qui porte son total à 8 points, à la deuxième place derrière le leader Al-Sadd.

Quant à Al-Wakrah, il cherche toujours sa première victoire de la saison : avec ce deuxième match nul contre deux défaites, il reste bloqué à deux points seulement.

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