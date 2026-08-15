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En vidéo : Samu Costa endosse le rôle de Ronaldo à Al-Nassr

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Samu
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise brille pour ses grands débuts

Le milieu de terrain portugais du Al-Nassr, Samu Costa, a endossé le rôle de son compatriote Cristiano Ronaldo, le capitaine de l'équipe, lors de ses débuts avec le club dans le championnat saoudien Roshn Saudi League.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Al-Fateh sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Al-Awwal Park, dans la première journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par la première apparition de Samu Costa avec Al-Nassr, entré en jeu comme remplaçant en seconde période, avant d'inscrire son premier but, le troisième de son équipe.

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À l'issue de la rencontre, Costa a joué le rôle de Ronaldo lors de la célébration avec les supporters d'Al-Nassr au stade Al-Awwal Park, se tenant devant eux et les saluant avec enthousiasme, un rôle qu'occupait « Le Don » lors des matchs précédents.

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Cela est survenu en l'absence de Ronaldo lors du match, l'entraîneur australien Ange Postecoglou l'ayant écarté pour manque de préparation, mais il était présent au stade Al-Awwal Park pour soutenir l'équipe.

Il convient de rappeler que le triplé d'Al-Nassr l'a placé en tête de la Roshn Saudi League à l'issue de la première journée, avec 3 points, devançant à la différence de buts Al-Hilal, qui a reculé à la deuxième place.

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