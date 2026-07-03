Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a conjuré le sort en phase à élimination directe de la Coupe du monde en inscrivant un but face à la Croatie lors de cette édition.

Le « Don » a transformé un penalty à la 68^e minute de la rencontre disputée tôt ce vendredi matin, logeant le ballon au milieu des filets.

Son but a permis au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-1. Les Lusitaniens défieront l’Espagne lundi soir.

Selon les données d’Opta, il s’agit de son premier but en phase à élimination directe, après dix réalisations en phase de groupes.

Ronaldo affiche toutefois un bilan exceptionnel dans cette compétition, puisqu’il est le seul joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes.

Il a enfin trouvé l’ouverture en phase à élimination directe après huit matches et trente tentatives infructueuses.

Ces huit rencontres l’avaient opposé aux Pays-Bas, à l’Angleterre, à la France et à l’Allemagne en 2006, à l’Espagne en 2010, à l’Uruguay en 2018, puis à la Suisse et au Maroc en 2022.

Il est par ailleurs devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde à marquer en phase à élimination directe, à 47 ans et 147 jours.

Il dépasse ainsi le record de son compatriote Pépé, qui détenait l’ancienne marque à 39 ans et 283 jours.