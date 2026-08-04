Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est apparu aux côtés des joueurs de l'équipe, pour la première fois depuis la fin de sa participation avec la sélection de son pays à la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Al-Nassr a affronté son homologue espagnol Almería, ce mardi, lors de son dernier match amical de son stage à l'étranger dans la capitale portugaise Lisbonne, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le compte officiel du club d'Al-Nassr sur le site « X » a publié une séquence vidéo qui a montré la volonté de Ronaldo d'assister au match et de saluer les joueurs de l'équipe, ainsi que le nouvel entraîneur australien Ange Postecoglou, malgré le fait qu'il n'ait pas rejoint les entraînements.

C'était la première fois que la star portugaise retrouvait les joueurs et l'entraîneur d'Al-Nassr, depuis la fin de son parcours en Coupe du monde 2026, le 6 juillet dernier, sur une défaite face à l'Espagne un but à zéro, en huitièmes de finale.

« Don » est considéré comme le seul joueur à ne pas avoir rejoint les entraînements d'Al-Nassr après la Coupe du monde, malgré près d'un mois complet écoulé depuis la fin de son parcours au Mondial.

Cela intervient 4 jours avant la célébration de son mariage avec sa compagne Georgina Rodríguez, prévu pour samedi prochain, sur l'île portugaise de Madère, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse précédemment.

Rappelons que Ronaldo a rejoint Al-Nassr en janvier 2023 et l'a mené à la conquête du titre de la Roshn Saudi League la saison dernière, après une absence de 7 ans, tout en obtenant à deux reprises le titre de meilleur buteur de la compétition.