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Loai Mohamed

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En vidéo : Raphinha réalise une série sans précédent, mais 6 secondes le privent du record de Messi

Raphinha
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La star brésilienne continue de briller

Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a réalisé une série inédite dans sa carrière avec le club, après avoir fait trembler les filets du Feyenoord en Ligue des champions.

Raphinha a inscrit un but pour le Barça face au Feyenoord après seulement 3 minutes de jeu, ce mercredi soir au stade "Spotify Camp Nou", lors de la journée inaugurale de la phase de ligue.

L'attaquant brésilien a profité d'une passe de Lamine Yamal, a déstabilisé les défenseurs de l'équipe néerlandaise, avant de conclure aisément dans les filets.

Selon le réseau "StatsduFoot", Raphinha a marqué lors de 6 matchs consécutifs avec le Barça toutes compétitions confondues, pour la première fois de sa carrière avec le club.

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Les buts de Raphinha sont survenus lors des cinq matchs disputés cette saison contre Elche, l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano et Valence en Liga, puis le Feyenoord en Ligue des champions, sachant qu'il avait également marqué face au Real Betis en Liga lors du dernier match qu'il a disputé la saison passée.

Le but de Raphinha est intervenu après 2 minutes et 50 secondes de jeu, ce qui constitue le deuxième but le plus rapide d'entrée de saison du Barça en Ligue des champions.

Lionel Messi, ancien capitaine du Barça, est en tête de ce classement, ayant inscrit un but face au Celtic après 2 minutes et 44 secondes, le 13 septembre 2016.

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