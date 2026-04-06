En vidéo... Rafeina suit le plan de Flick

Dans un retour qui ravive l'espoir au Camp Nou, le Brésilien Raphinha est arrivé à Barcelone en provenance du Brésil, afin de redonner de l'énergie et de l'enthousiasme aux rangs de l'équipe catalane.

L'ailier vedette a pris un avion privé après avoir passé quelques jours dans son pays pour se ressourcer mentalement et retrouver son équilibre psychologique, suite à la grave blessure au tendon du genou droit qu'il a subie lors du match amical contre l'équipe de France.

Rafinha (29 ans) est arrivé à l'aéroport de Barcelone souriant et plein d'assurance. Il a pris place dans le minibus dans le hall réservé aux VIP, gardant son calme face aux questions des journalistes impatients.

L'entraîneur Hansi Flick avait accordé à Rafeina une autorisation spéciale pour se rendre au Brésil afin de se remettre du coup, après que le joueur eut manifesté une grande frustration suite à sa blessure.

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Flick avait déclaré avec enthousiasme un peu plus tôt : « Ce n'est pas sa première blessure cette saison. Je lui ai parlé via FaceTime et il était très déprimé, alors nous avons décidé avec Deco de lui accorder quelques jours avec sa famille au Brésil pour qu'il se repose et revienne plus fort. Il sera de retour parmi nous lundi ! ».

C'est ce qu'a effectivement fait le joueur brésilien, puisqu'il s'est présenté à Barcelone ce lundi, comme l'avait annoncé l'entraîneur allemand.

Les estimations médicales prévoient une absence de Raphinha d’environ cinq semaines, mais tout le monde à Barcelone n’a qu’un seul grand objectif : que la star brésilienne soit prête pour enflammer le Clásico face au Real Madrid le 10 mai prochain au Camp Nou.