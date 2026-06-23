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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : Nuno Mendes réédite l'exploit rare de Ronaldo en Coupe du monde

C. Ronaldo
N. Mendes
Portugal vs Ouzbékistan
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É.-U.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a surpris tout son monde.

Nuno Mendes, défenseur du Paris Saint-Germain, a emboîté le pas de son coéquipier Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, au sein de la sélection portugaise engagée dans la Coupe du monde.

Ce mardi, au stade de Houston, le Portugal affrontait l’Ouzbékistan pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À la 17^e minute, le latéral a ouvert le score d’un coup franc rasant, tiré à droite du gardien ouzbek, impuissant.

Ronaldo, auteur de l’ouverture du score, semblait pourtant le mieux placé pour se charger de cette situation arrêtée, mais il a surpris tout le monde en cédant le ballon à son jeune coéquipier, qui n’a pas tremblé.

D’après les données d’Opta, Mendez est seulement le deuxième Portugais à convertir un coup franc en Coupe du monde, après Ronaldo lui-même, auteur d’une réussite similaire face à l’Espagne en 2018.

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Le latéral portugais est par ailleurs devenu le cinquième joueur du Paris Saint-Germain à trouver le chemin des filets dans cette édition de la Coupe du monde, après son compatriote João Neves, le Sénégalais Ibrahima Mbaye, ainsi que les Français Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

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