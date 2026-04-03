En vidéo... Moussa Diaby met l'Ittihad de Djeddah en difficulté face à Al-Hazm

Le Français Moussa Diaby, star de l'Ittihad de Djeddah, a mis son équipe en difficulté lors du match contre Al-Hazm, qui se déroule actuellement dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Diaby a violemment agressé Abdelrahman Al-Dakhil, joueur d'Al-Hazm, à la 33e minute du match.

L'arbitre a d'abord sorti un carton jaune à Diaby, avant que son assistant ne lui signale que le geste méritait un carton rouge, privant ainsi l'Ittihad des services de son joueur français.

Al-Ittihad aborde ce match avec l'objectif de se rapprocher des premières places du classement, puisqu'il occupe actuellement la sixième place avec 42 points, tandis qu'Al-Hazm se trouve à la dixième place avec 31 points.

L'entraîneur portugais Sergio Conceição devra composer avec l'infériorité numérique de l'Ittihad en procédant à des changements tactiques pendant le temps restant de la rencontre.



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