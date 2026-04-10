En vidéo : Mohamed Salah sauve sa saison difficile grâce à un « geste magique »

Mohamed Salah, la star de Liverpool, a décroché son premier trophée individuel de la saison avec les Reds en étant couronné « But du mois » pour mars.

Cette récompense intervient malgré une baisse de sa productivité offensive cette saison (cinq buts en Premier League, trois en Ligue des champions et deux en FA Cup).

Son bijou, une frappe lobée magistrale face à Galatasaray, a recueilli le plus de votes des supporters sur le site officiel du club (Liverpoolfc.com), devançant le splendide coup franc de Dominik Szoboszlai contre Tottenham Hotspur.

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Ce bijou, frappé du pied gauche depuis l’entrée de la surface à Anfield, a par ailleurs permis à l’Égyptien de devenir le premier Africain de l’histoire à franchir le cap des 50 buts en Ligue des champions.

L’ouverture du score de Szoboszlai en première période du même match (victoire 4-0 contre Galatasaray) prend la troisième place, tandis qu’un autre bijou de Salah, une frappe lointaine face à Wolverhampton, se classe quatrième. alors que la chevauchée solitaire de Sere Holland pour l’équipe féminine de Liverpool face à Everton complète le top 5.