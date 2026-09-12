En vidéo : Mohamed Belloumi impose le silence avec un doublé dans l'antre de Chelsea

L'Algérien Mohamed Belloumi a inscrit un doublé pour permettre à Hull City de mener (2-1) sur la pelouse de son hôte Chelsea, ce samedi à Stamford Bridge, dans le cadre de la Premier League anglaise.

Chelsea avait ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Morgan Rogers, à la 7e minute, avant que Belloumi ne profite d'une erreur défensive pour égaliser à la 28e minute.





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La star algérienne de 24 ans est revenue à la charge seulement 6 minutes plus tard, inscrivant son deuxième but pour offrir l'avantage à Hull City sur Chelsea, d'une frappe puissante qui a heurté un joueur de Chelsea avant de terminer au fond des filets.

Belloumi évolue avec Hull City depuis son transfert en provenance du club portugais du Farense, en août 2024. Il est le fils de l'ancienne star algérienne Lakhdar Belloumi.

Belloumi a réalisé un début remarquable avec Hull City en Premier League cette saison, et il était tout proche de marquer face à Aston Villa lors de la dernière journée, après une superbe frappe repoussée par la barre transversale, dans un match qui s'est soldé par un match nul et vierge.

Le quotidien britannique « The Guardian » avait salué ses performances en ce début de saison, soulignant sa dangerosité et sa capacité à faire la différence.

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