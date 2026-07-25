Lionel Messi a effectué sa première apparition publique depuis la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne (1-0), après avoir assisté, samedi soir, à un match du club Leones FC (Leones FC), géré par sa famille, dans la ville d'Arroyo Seco, proche de sa ville natale de Rosario.

La radio argentine "Cadena 3 Rosario" a publié une vidéo dans laquelle Messi apparaît en train de regarder depuis une tribune du stade, vêtu d'un "hoodie" noir, avant de sourire et de saluer ses admirateurs qui l'appelaient.

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Le compte officiel de la radio a écrit sur la plateforme "X" : "Messi est passé par Arroyo Seco, et a laissé un salut spécial à Cadena 3. Lionel Messi était à Arroyo Seco pour regarder Leones".

Il s'agit de la première apparition de Messi devant les médias depuis la fin du Mondial, après son retour à Rosario avec sa famille le 21 juillet pour une période de repos loin des projecteurs, à la suite de la défaite en finale de la Coupe du monde.

La famille de Messi a fondé le club Leones FC, présidé par son frère Matías Messi, qui participe actuellement à la quatrième division argentine (Primera C) et dispute ses matchs au stade Antonio Di Giacomo, dans la ville d'Arroyo Seco.

Les médias argentins ont mis en lumière cette visite, qui représente un soutien direct de la légende du tango au projet footballistique de sa famille.



