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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo : Martinelli ouvre son compteur avec Al-Hilal après une absence de 7 mois

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arabie saoudite
Brésil

La star brésilienne brille avec le « Leader »

Le Brésilien Gabriel Martinelli, nouvelle recrue vedette d'Al-Hilal, a ouvert son compteur avec le club saoudien grâce à un but qui manquait depuis 7 mois entiers.

Al-Hilal s'est déplacé ce samedi sur la pelouse d'Al-Taawoun, à Bouraïda, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien de Roshn.

À la 18e minute de la rencontre, Martinelli a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal, après avoir exploité un ballon renvoyé par la défense dans la surface de réparation, qu'il a expédié avec brio au fond des filets.

Il s'agissait du premier but de Martinelli avec le club d'Al-Hilal, lors de sa troisième apparition sous ses couleurs, depuis son transfert dans ses rangs au cours du dernier mercato estival, en provenance du club d'Arsenal.

L'importance de ce but ne résidait pas seulement dans le fait qu'il s'agissait du premier de l'attaquant brésilien avec « le Zaïm », mais aussi du premier au niveau des clubs depuis 7 mois entiers.

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Martinelli avait inscrit son dernier but avec Arsenal le 15 février dernier, lors de la victoire 4-0 face à Wigan Athletic, au quatrième tour de la Coupe d'Angleterre.

Durant cette période, Gabriel n'a marqué qu'un seul but, avec l'équipe du Brésil, lors de la victoire 2-1 face au Japon, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au niveau du championnat, ce but était le premier de la star brésilienne depuis près d'un an, plus précisément depuis qu'il avait marqué lors du match nul 1-1 face à Manchester City, le 21 septembre 2025, à l'occasion de la cinquième journée de Premier League.

Il convient de rappeler que Martinelli avait disputé son premier match avec Al-Hilal, en tant que remplaçant, lors de la victoire 2-0 face à Al-Shabab, à l'occasion de la cinquième journée du championnat de Roshn, avant d'être titulaire lors de la défaite 2-0 face à Neom, sans contribuer à aucun but.

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