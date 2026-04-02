En vidéo... Mané : « Nous allons battre l'Irak 3-0 »

Sadio Mané, star de l'équipe nationale du Sénégal et du club saoudien Al-Nassr, s'est exprimé sur la rencontre très attendue entre les Lions de la Teranga et l'Irak lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection irakienne s'est officiellement qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 en battant récemment la Bolivie (2-1) à Monterrey, au Mexique, lors de la finale du deuxième tour des barrages continentaux, s'assurant ainsi une place dans le groupe 9, qui comprend également la France, le Sénégal et la Norvège.

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Dans une ambiance détendue lors de l'entraînement du club saoudien Al-Nassr, ce jeudi, Mané a prédit la victoire de son équipe nationale face aux « Lions du Mésopotamie » sur le score de 3-0, lors du match prévu le 26 juin prochain, ce qui a fait rire son coéquipier irakien, Haider Abdulkarim.

Rappelons qu'il s'agit de la deuxième participation de l'Irak à la Coupe du monde, après celle du Mexique en 1986, tandis que le Sénégal a disputé la compétition mondiale à trois reprises auparavant (2002, 2018, 2022).

Les « Lions de la Teranga » comptent parmi les rares équipes africaines à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, lors de l’édition 2002 en Corée du Sud et au Japon.