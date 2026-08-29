En vidéo : Liverpool trébuche à nouveau en Premier League

Liverpool a été tenu en échec par son hôte Nottingham Forest (2-2), ce samedi sur la pelouse d'Anfield, dans le cadre de la deuxième journée de Premier League anglaise, les Reds échouant ainsi à décrocher leur première victoire dans la compétition cette saison, après avoir déjà concédé le match nul sur le même score face à Newcastle lors de la journée inaugurale.

Nottingham Forest a ouvert le score à la 24e minute par l'intermédiaire de Dan Ndoye, qui a profité d'une contre-attaque rapide pour la conclure d'une frappe splendide, dans le petit filet opposé d'Alisson Becker.

À lire aussi

En vidéo : un début tonitruant, El Seybari s'offre un doublé pour sa première apparition en Bundesliga

Avant la fin du mercato : Newcastle étudie le recrutement d'une star du Maroc

Les joueurs de l'entraîneur Andoni Iraola ont tenté de revenir avant la fin de la première période, et Florian Wirtz est parvenu à faire trembler les filets, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu à la 32e minute.

Les locaux ont égalisé à la 60e minute par l'attaquant suédois Alexander Isak, qui a exploité un centre du Néerlandais Cody Gakpo pour placer le ballon dans les filets.

Nottingham Forest a repris l'avantage à la 70e minute grâce à Morgan Gibbs-White, sur un penalty. Mais Liverpool a refusé de renoncer, et Vitor Munoz a réussi à inscrire le but de l'égalisation (2-2), d'une frappe puissante qui a heurté la barre transversale avant de finir au fond des filets adverses.

La rencontre a marqué la première titularisation de Munoz sous le maillot de Liverpool en Premier League.

Avec ce résultat, les Reds atteignent leur deuxième point, à la dixième place provisoirement, tandis que Nottingham engrange son premier point, occupant la 12e place provisoirement, en attendant le reste des matchs de la journée.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».



