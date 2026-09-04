La VAR a annulé un superbe but inscrit par le remplaçant Carlos Espi pour le Real Madrid, à la 87e minute du match des Merengues sur la pelouse de leur hôte, le Real Betis, au stade de La Cartuja ce vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Liga.

Espi était entré en jeu à la place de son coéquipier Federico Valverde, à la 82e minute. Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il marquait un but remarquable d'un retourné acrobatique, après un centre de son coéquipier Vinicius Junior.

À lire aussi

Abdelkarim, dernier exemple en date : le fantôme de Neymar continue de hanter Barcelone

9 mois d'insistance et de faux-fuyants : comment Barcelone a recruté Gabriel Jesus ?

Mais la joie du jeune attaquant n'a pas duré longtemps, la VAR étant intervenue pour révéler un hors-jeu au début de l'action du Real, ce qui a conduit à l'annulation du but, par lequel les visiteurs pensaient avoir égalisé (1-1).

Le Betis avait pris l'avantage sur les Merengues (1-0) à la 81e minute, par l'intermédiaire de Troy Parrott, un but qui est survenu à contre-courant du déroulement du match, dont le Real avait dominé la majeure partie.

Le Real a échoué à arracher le nul face à son hôte andalou, même après avoir obtenu un penalty dans les dernières minutes, la star française Kylian Mbappé ayant manqué de le loger au fond des filets, si bien que le match s'est terminé par une victoire du Real Betis (1-0).

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



