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imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire

Traduit par

En vidéo : le talent d'Al-Ittihad prive Houssem Aouar d'entrer dans l'histoire

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
H. Aouar
H. Al-Shanqiti
Arabie saoudite
Algérie

L'étoile algérienne a manqué une occasion historique

Le talent du club d'Al-Ittihad, Houssem Aouar, milieu de terrain de l'équipe, a été privé d'entrer dans l'histoire du club saoudien par la grande porte.

Al-Ittihad a reçu Al-Khaleej, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée du championnat saoudien Roshn.

Al-Ittihad a obtenu un penalty, que Houssem Aouar s'est chargé de tirer à la 32e minute de la rencontre, mais Hamed Al-Chinguetti, gardien de but d'Al-Khaleej, est parvenu à le repousser avec brio.

Ainsi, Houssem Aouar est devenu le premier joueur à manquer un penalty lors de la saison en cours du championnat Roshn, après que les cinq penalties accordés lors des matchs précédents ont tous été transformés.

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Al-Chinguetti, prêté par Al-Ittihad à Al-Khaleej, a privé son coéquipier algérien d'entrer dans l'histoire, lui qui serait devenu le deuxième joueur à marquer lors d'au moins deux matchs d'ouverture avec Al-Ittihad dans le championnat saoudien à l'ère du professionnalisme.

Aouar avait inscrit le but d'ouverture d'Al-Ittihad lors de la saison 2024-2025 du championnat saoudien, avant que son coéquipier à Al-Ittihad ne l'empêche de rééditer cet exploit lors de la saison en cours.

Il convient de rappeler que Fahad Al-Muwallad, légende d'Al-Ittihad, est le seul joueur à avoir marqué lors de plus d'un match d'ouverture d'Al-Ittihad dans le championnat Roshn, depuis le début de l'ère du professionnalisme lors de la saison 2008-2009.

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