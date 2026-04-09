En vidéo : le meilleur buteur saoudien lance un défi à Al-Nassr

Le meilleur buteur saoudien du championnat Roshen 2025-2026 s’est fixé un défi personnel avant la rencontre très attendue face à Al-Nassr.

Al-Nassr accueillera Al-Ittifaq mercredi prochain au stade Al-Awal Park, dans le cadre d’une rencontre avancée de la 29^e journée de la Roshen League.

Khaled Al-Ghanam, la star d’Al-Ittifaq, a réagi à ce rendez-vous après la défaite 2-3 concédée face à Riyad jeudi, lors de la 28^e journée de la Ligue Roshen.

Au micro de la chaîne 8 après la défaite contre Riyad, l’attaquant a reconnu : « Nous avons perdu notre concentration en seconde période et commis trop d’erreurs, mais nous allons travailler pour rectifier le tir lors des prochaines rencontres et nous rattraper. »

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Concernant la rencontre face à Al-Nassr, il a ajouté : « Nous nous préparerons soigneusement et notre objectif est de décrocher les trois points. »

Al-Ghanam conserve la tête du classement des meilleurs buteurs saoudiens du championnat en cours, après avoir inscrit le deuxième but d’Al-Ittifaq face à Riyad.

L’ancien joueur du Hilal totalise désormais dix réalisations dans le championnat, et devance de deux unités Salem Al-Dossari, le capitaine du « Za’im », deuxième du classement des buteurs.

Rappelons qu’Al-Nassr occupe actuellement la première place du classement de la Ligue saoudienne avec 70 points, soit deux unités d’avance sur Al-Hilal, quatre sur Al-Ahli, et dix-huit sur Al-Ittifaq, ce dernier ayant toutefois disputé une rencontre de plus.