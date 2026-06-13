En vidéo : le Maroc bat le Brésil grâce à une réalisation de Diaz

L'équipe nationale marocaine a rapidement pris l'avantage face au Brésil lors du match qui les opposait ce dimanche matin, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas n’ont pas attendu et ont immédiatement mis la pression sur la défense brésilienne pour ouvrir le score et prendre l’ascendant psychologique.

Les Marocains se sont créés plusieurs occasions, mais se sont heurtés à la solidité de la défense brésilienne.

De leur côté, les Brésiliens ont failli ouvrir le score à la 13e minute : un centre parfait de Vinícius Júnior a traversé la surface sans que Igor Thiago ne parvienne à le reprendre, offrant à la Seleção une occasion franche mais manquée.

Le Maroc a immédiatement puni cette maladresse, Ismail Saibari ouvrant le score pour les Lions de l’Atlas à la 21e minute, servi par une passe remarquable d’Ibrahim Díaz.

Rappelons qu’Ismail Saibari a été sacré meilleur joueur du championnat néerlandais pour la saison 2025-2026, grâce à ses performances exceptionnelles avec Eindhoven.