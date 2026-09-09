Marcos Llorente, latéral de l'Atlético Madrid, a poursuivi son histoire d'amour avec les filets de Liverpool sur la pelouse d'Anfield, en réalisant des statistiques remarquables.

Llorente a inscrit son cinquième but dans les buts de Liverpool à domicile en Ligue des champions, plaçant l'Atlético Madrid en tête après 16 minutes de jeu lors du coup d'envoi de la rencontre entre les deux équipes ce mercredi soir.

Les cinq buts de Llorente sous le maillot de l'Atlético Madrid à Anfield ont été inscrits en seulement 3 matchs : il avait signé un doublé en huitièmes de finale de la saison 2019-2020, puis un doublé en phase de groupes la saison dernière, avant de marquer un nouveau but aujourd'hui.

Selon les statistiques de « Mister Chip », Llorente est devenu le joueur adverse ayant le plus marqué dans les buts de Liverpool à Anfield en Ligue des champions, dépassant Karim Benzema, qui avait inscrit 4 buts.

Le Real Madrid est le seul club à devancer le total de Llorente à Anfield en Ligue des champions, la formation madrilène ayant inscrit 8 buts, tandis que le joueur a à lui seul égalé le total combiné des clubs du Paris Saint-Germain, de Benfica et du PSV Eindhoven.

Fait notable, Llorente a marqué 10 buts avec l'Atlético Madrid en Ligue des champions, dont la moitié contre Liverpool à Anfield.

Il a également marqué davantage de buts sur la pelouse de Liverpool dans la compétition continentale que sur celle de son propre club, l'Atlético Madrid, où il s'est contenté d'inscrire seulement 3 buts.