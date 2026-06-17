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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

En vidéo : le but de Hussein n’a pas suffi… La performance exceptionnelle de Haaland a refroidi les ardeurs de l’Irak

Irak
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Irak vs Norvège
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E. Haaland
Irak
É.-U.
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Les « Lions du Mésopotamie » n’ont pas réussi à décrocher leur premier point en Coupe du monde.

Ayman Hussein, la star de la sélection irakienne, a bien inscrit un but contre la Norvège, mais cela n’a pas suffi pour offrir aux « Lions de Mésopotamie » leurs premiers points en Coupe du monde.

Malgré l’ouverture du score de l’attaquant, les Lions de la Mésopotamie se sont inclinés 1-4 mercredi matin lors du coup d’envoi du groupe 9, qui réunit aussi la France et le Sénégal.

La France, qui avait dominé le Sénégal 3-1 mardi soir dans le même groupe, occupe la deuxième place, devancée par la Norvège à la différence de buts. L’Irak, lui, ferme la marche.

Erling Haaland a été le grand artisan de ce succès, inscrivant un doublé et offrant une passe décisive.

Les Irakiens, qui participent pour la deuxième fois à la Coupe du monde, restent donc toujours à la recherche de leurs premiers points, après avoir perdu leurs trois matchs en 1986.

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Un départ prometteur pour les Lions de l’Atlas, puis la réponse immédiate de Haaland

L’Irak a entamé la rencontre avec audace et s’est créé la première occasion : Ali Al-Hammadi a ainsi expédié une frappe légèrement au-dessus de la barre transversale norvégienne dès la 12e minute. La réponse d’Haaland est intervenue à la 20e minute, mais sa tête, trop croisée, ne a pas inquiété le gardien irakien.

Haaland a finalement ouvert le score à la 29^e minute, profitant d’un centre venu de la gauche de son coéquipier Müller-Wolf alors que la défense irakienne le laissait libre.

Une tête de Hussein et une erreur de Hassan

Mais Ayman Hussein a répliqué dix minutes plus tard d’une tête puissante qui a fini au fond des filets norvégiens, suite à un centre d’Amir Al-Amari.

Alors que les Lions de Babylone semblaient reprendre le contrôle, Haaland doublait la mise à la 43e minute, exploitant une hésitation fatale du gardien Jalal Hassan.

Les Irakiens tentent alors de réagir.

Les Irakiens se ruent alors vers l’égalisation juste avant la mi-temps, mais ils rentrent aux vestiaires avec un retard d’un but malgré plusieurs occasions manquées.

En seconde période, le rythme des Irakiens s’est essoufflé, offrant à la sélection européenne davantage d’espaces et de situations dangereuses devant le but adverse.

À la 76^e minute, Leo Ostigard a anéanti les espoirs irakiens d’une tête puissante sur un corner tiré par Martin Ødegaard.

Les joueurs irakiens ont alors connu un passage à vide dans le dernier quart d’heure, la Norvège prenant l’ascendant physiquement. Juste avant le coup de sifflet final, les Scandinaves ont même inscrit un quatrième but : lancé par Haaland, un centre de la tête a été détourné, contre son camp, par Ayman Hussein.

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