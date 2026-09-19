L'Italien Roberto De Zerbi, le directeur technique de Tottenham Hotspur, a subi deux coups durs lors de la première mi-temps de la rencontre face à Aston Villa, qui oppose les deux équipes ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

Les ennuis de Tottenham ont commencé tôt, après que l'Espagnol Pedro Porro, l'arrière droit de l'équipe, s'est blessé à la 17e minute, s'effondrant sur la pelouse au milieu d'une intervention rapide du staff médical de Tottenham.

Le staff médical a tenté de s'assurer de l'état de Porro et de l'aider à poursuivre le match, mais le joueur n'a pas pu continuer la rencontre, contraignant De Zerbi à effectuer un changement forcé après une seule minute.

L'entraîneur italien a décidé de retirer Pedro Porro du terrain et de faire entrer son coéquipier Archie Gray à sa place à la 18e minute, dans le premier changement forcé de Tottenham durant le match.

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Les difficultés de Tottenham ne se sont pas arrêtées à la blessure de Porro, puisque l'équipe a encaissé un autre coup dans le temps additionnel de la première mi-temps, après qu'Aston Villa a réussi à inscrire le but de l'avantage à la 45e+4 minute.

Le but est survenu après une erreur commune de la défense et du gardien de Tottenham, lorsque Boubacar Kamara a envoyé un centre dans la surface de réparation, repris par Yohann Manzambi d'une frappe puissante, plaçant le ballon au fond des filets.

Le réseau de statistiques « Squawka » a indiqué que Tottenham n'a pas réussi à remporter le moindre de ses 36 derniers matchs en Premier League anglaise au cours desquels il a encaissé le premier but, soulignant que la dernière fois que l'équipe a réussi à s'imposer après avoir été menée remonte face à Aston Villa, le 3 novembre 2024.

Tottenham cherche à décrocher sa première victoire en Premier League cette saison, après un début de compétition poussif. L'équipe a perdu face à Brentford et Newcastle lors des deux premières journées, avant de faire match nul et vierge contre Nottingham Forest et Everton, poursuivant ainsi sa quête d'une première victoire. Les difficultés de Tottenham se sont également étendues à la Coupe de la Ligue anglaise, après une élimination sur une défaite face à Liverpool sur le score de 3-1.

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