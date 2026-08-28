Le Bayern Munich, tenant du titre, a lancé sa saison de Bundesliga (2026-2027) par une victoire écrasante face à son hôte Stuttgart sur le score de (5-1), ce vendredi soir à l'Allianz Arena.

Stuttgart a abordé la rencontre avec une audace manifeste durant le premier quart d'heure, avant que le Bayern n'inscrive son premier but à la 21e minute sur coup de pied arrêté : après un corner parfaitement exécuté par Joshua Kimmich vers le premier poteau, Dayot Upamecano a échappé au marquage et propulsé une tête au fond des filets.





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Après la pause, Stuttgart est revenu en force et a réussi à égaliser à la 52e minute, lorsque le ballon est parvenu à Joshua Vagnoman à l'entrée de la surface de réparation à la suite d'un renvoi, ce dernier l'expédiant directement dans la lucarne droite.

Mais la réponse du Bayern n'a pas tardé : à la 55e minute, Kimmich a adressé un ballon dans la surface de réparation à Michael Olise, qui l'a placé à ras de terre dans le coin inférieur gauche, redonnant l'avantage au club bavarois et portant le score à (2-1).

Deux minutes plus tard seulement, le club bavarois a inscrit son troisième but grâce à un but contre son camp, lorsque Vagnoman a marqué par erreur dans les buts de son équipe, alors qu'il tentait de dégager un centre d'Alphonso Davies.

Le rythme de Stuttgart a baissé après le troisième but, avant que les locaux n'ajoutent le quatrième but, à la suite d'un débordement et d'un dribble remarquable de l'international marocain Ismaël Saibari, qui a ensuite transmis le ballon à son coéquipier Aleksandar Pavlović devant le but, l'international allemand n'ayant plus qu'à le loger aisément au fond des filets.

Saibari était entré en jeu en remplacement de Nathaniel Brown, à la 61e minute.

À la 90e+2, Luis Díaz a parachevé le quintuplé du Bayern Munich après s'être retrouvé seul face au but, à la suite d'une nouvelle passe magique de Saibari.

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