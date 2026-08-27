En vidéo : le Barça dompte l'Athletic Bilbao lors d'une soirée de malchance pour Yamal

Le Barça a poursuivi son excellent début de saison en Liga en s'imposant précieusement face à son hôte l'Athletic Bilbao sur le score de 2-0, lors de la rencontre disputée au Camp Nou dans le cadre du championnat espagnol.

Le club catalan doit cette victoire à ses deux stars : Raphinha, qui a ouvert le score à la 38e minute après une passe magistrale de Pedri, et Fermin Lopez, qui a scellé l'issue de la rencontre d'un second but (81e), offrant à l'entraîneur Hansi Flick trois points mérités face à un adversaire coriace.

Première mi-temps : Simon brille et la VAR prive le Barça

Le Barça a entamé la rencontre par un pressing précoce, et Raphinha a failli menacer les buts des visiteurs dès la première minute, mais il était en position de hors-jeu. L'Athletic Bilbao a répliqué rapidement par une percée dangereuse de Williams à la 4e minute, qui s'est infiltré sur le côté gauche et a distribué un ballon repoussé en corner par Cubarsi.

Le Barça a obtenu son premier corner à la 7e minute, après une passe astucieuse de Lamine Yamal en direction d'Anthony Gordon, qui a buté sur le ballon. À la 10e minute, Yamal a tenté sa première frappe, un ballon puissant qui est passé relativement loin des buts d'Unai Simon.

À la 13e minute, Fermin Lopez a mené une attaque organisée qu'il a transmise à Eric Garcia, puis à Lamine Yamal, qui a distribué un ballon facile dans les mains du gardien, avant que Fermin lui-même ne revienne mener une attaque dangereuse à la 15e minute par une passe pour Raphinha, qui n'a pas réussi à la maîtriser.

Lamine Yamal a persévéré et a failli ouvrir le score à la 19e minute d'une frappe dangereuse repoussée avec difficulté par Simon, avant que le montant ne le prive d'un but tout fait à la 24e minute, à la suite d'une tête bien ajustée sur un centre d'Alejandro Balde.

À la 26e minute, le gardien Simon a poursuivi sa prestation étincelante et a repoussé un autre centre de Balde, avant que Pedri ne marque un but à la 29e minute, annulé par l'arbitre pour hors-jeu de Lamine Yamal, puis Fermin Lopez a tenté de marquer sur coup franc direct à la 34e minute après une passe remarquable.

Le soulagement est enfin venu à la 38e minute, lorsque Pedri a adressé une passe magistrale à Raphinha, qui a réussi à faire trembler les filets de Simon, avant que Williams ne mène un dangereux contre basque à la 39e minute, sur lequel Marc Bernal est intervenu au bon moment.

À la 41e minute, Lamine Yamal a manqué l'occasion du deuxième but après un face-à-face parfait, contré avec brio par Simon.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et de l'actualité sur les forums de « Kooora »



Seconde mi-temps : la barre de Yamal et l'entrée de Rodri

Le Barça a abordé la seconde mi-temps avec le même enthousiasme, et Raphinha a failli doubler la mise à la 48e minute après un ballon en profondeur qui s'est heurté à la défense de Bilbao. À la 51e minute, Lamine Yamal a subtilisé un ballon à la défense adverse et a frappé avec puissance, mais le ballon a rebondi sur la barre de Simon, sur la plus dangereuse des occasions de la rencontre.

Le gardien basque a poursuivi sa prestation étincelante et a sauvé son équipe d'un second but à la 54e minute après une frappe puissante de Fermin Lopez, poussant l'entraîneur Hansi Flick à intervenir en procédant à deux changements : la sortie de Marc Bernal et de Raphinha et l'entrée de Rodri et Dani Olmo, une première apparition pour le premier nommé.

L'Athletic Bilbao a imposé une résistance basque dans les minutes suivantes, et malgré un centre bien ajusté de Lamine Yamal à la 67e minute, repris de la tête par Olmo directement dans les mains de Simon, et une frappe d'Anthony Gordon à la 72e minute passée à côté des buts, le Barça a fini par assurer la victoire.

En effet, à la 81e minute, Fermin Lopez a réussi à inscrire le deuxième but du Barça, tuant les espoirs de Bilbao et offrant à son équipe une victoire méritée qui confirme sa disponibilité à poursuivre la course au titre.

Les dernières minutes de la rencontre se sont écoulées sans réel danger de part et d'autre, comme si les deux équipes s'étaient résignées au résultat, malgré les 4 minutes de temps additionnel accordées par l'arbitre, la rencontre s'achevant sur le score de 2 à 0 en faveur des Blaugrana.