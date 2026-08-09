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En vidéo : la star du Barça tient sa promesse après la Coupe du monde

Coupe du monde
Pedri
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Espagne
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Pedri, la star de la sélection espagnole, a tenu la promesse qu'il avait faite lors de la Coupe du monde 2026.

Le site Tribuna a rapporté que Pedri, la star du Barça, est apparu avec les cheveux blond platine après le sacre de l'Espagne.

Le milieu de terrain de la sélection espagnole s'était engagé à changer la couleur de ses cheveux si la Roja parvenait à décrocher la Coupe du monde.

Pedri a dévoilé son look surprenant sur son compte Instagram, où il a publié une photo de ses cheveux teints, accompagnée d'une légende amusante : « Les promesses doivent être tenues. Champion du monde = Pedri le blond ».

Cette nouvelle coupe de cheveux a déjà suscité un vif intérêt, mais Pedri n'est pas la seule star de l'Espagne à avoir célébré la Coupe du monde d'une manière remarquable.

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Gavi a lui aussi changé de look en teignant ses cheveux d'un rose fluo éclatant, tandis que Marc Cucurella est allé encore plus loin en se faisant tatouer le visage du sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente.

Après avoir bénéficié d'un repos mérité à l'issue de la compétition, Pedri se prépare désormais à reprendre ses fonctions avec le Barça.

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