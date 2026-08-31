En vidéo : la magie du Barça renverse la situation face au Rayo Vallecano

Le Barça est parvenu à renverser la situation face au Rayo Vallecano lors du match qui oppose les deux équipes dans le cadre de la troisième journée du Championnat d'Espagne.

Le Rayo Vallecano a mis une forte pression sur le Barça en début de match, après que Sergio Camello a inscrit le premier but des visiteurs à la 12e minute.





La réponse du Barça face au Rayo Vallecano n'a pas tardé, Lamine Yamal et Raphinha inscrivant deux buts respectivement aux 19e et 21e minutes.





Le Barça occupe provisoirement la cinquième place au classement du Championnat d'Espagne avant le match, avec 6 points, tandis que le Rayo Vallecano est 16e avec un seul point.

Le Real Madrid est en tête du classement de la Liga avec 9 points.



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