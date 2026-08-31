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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

En vidéo : la magie du Barça renverse la situation face au Rayo Vallecano

FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
Espagne

Un début palpitant

Le Barça est parvenu à renverser la situation face au Rayo Vallecano lors du match qui oppose les deux équipes dans le cadre de la troisième journée du Championnat d'Espagne.

Le Rayo Vallecano a mis une forte pression sur le Barça en début de match, après que Sergio Camello a inscrit le premier but des visiteurs à la 12e minute.

La réponse du Barça face au Rayo Vallecano n'a pas tardé, Lamine Yamal et Raphinha inscrivant deux buts respectivement aux 19e et 21e minutes.

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Le Barça occupe provisoirement la cinquième place au classement du Championnat d'Espagne avant le match, avec 6 points, tandis que le Rayo Vallecano est 16e avec un seul point.

Le Real Madrid est en tête du classement de la Liga avec 9 points.

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