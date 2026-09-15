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En vidéo : la cérémonie de renouvellement du contrat de Hamza Abdel Karim

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Barcelone récompense son jeune talent

Le FC Barcelone a annoncé, ce mardi, la prolongation du contrat de son jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui restera avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2030.

La cérémonie de prolongation du contrat s'est déroulée dans le bureau de Joan Laporta, président du FC Barcelone, en présence du joueur.

La prolongation du contrat de l'attaquant égyptien intervient après ses performances remarquées durant la préparation estivale, qu'il a terminée en tant que meilleur buteur du FC Barcelone avec 5 buts, en plus d'avoir disputé ses premières minutes avec l'équipe première en Liga face au Rayo Vallecano.

Hamza avait rejoint l'académie du FC Barcelone lors du mercato hivernal et signé un contrat jusqu'en 2029, comportant une clause libératoire d'une valeur de 15 millions d'euros, avant que la forte progression de son niveau ne pousse le club à agir pour prolonger son contrat et augmenter considérablement le montant de la clause libératoire.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la clause libératoire du nouveau contrat atteindra 150 millions d'euros.

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Regardez la vidéo de la prolongation du contrat


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