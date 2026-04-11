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En vidéo : l'Atlético Madrid récidive après son match contre Barcelone

FC Séville vs Atletico Madrid
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Atletico Madrid vs FC Barcelone
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Espagne

L'Atlético de Madrid a confirmé ses habitudes après son match contre son rival Barcelone lors de l'aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi dernier, les Colchoneros se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Camp Nou.

Malgré cet élan positif, les Colchoneros ont ensuite subi une surprenante défaite 1-2 sur la pelouse du FC Séville lors de la 31^e journée de Liga.

Les Colchoneros avaient déjà croisé le Barça lors de la 19e journée de Liga, le 2 décembre, et s’étaient inclinés 3-1.

Un scénario similaire s’était produit après la 19e journée : battu 3-1 au Camp Nou, l’Atlético s’était ensuite incliné 1-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

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L'Atlético occupe actuellement la quatrième place du classement de la Liga avec 57 points.

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