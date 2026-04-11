En vidéo : l’Armée royale a finalement dompté la Renaissance de Berkane

L'AS FAR s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions de la CAF après sa victoire 2-0 face à la Renaissance de Berkane, samedi soir, lors du match aller des demi-finales.

La première période s’est conclue sur un nul blanc.

En seconde période, plus précisément à la 58e minute, l’Armée royale a ouvert le score par l’intermédiaire d’Ahmed Hamoudan.

Khalid Aït Orkhan a doublé la mise d’une frappe puissante à la 80^e minute.

Les Berkanis n’ont pas réussi à réduire l’écart, et la rencontre s’est conclue par la victoire des Militaires.

Les deux formations se retrouveront samedi prochain pour la manche retour.

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