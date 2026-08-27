Le match entre le Barça et l'Athletic Bilbao, ce jeudi soir au stade Spotify Camp Nou, a été le théâtre d'une scène amusante avant le coup d'envoi, lorsque l'arbitre Ortiz Arias a complimenté la moustache du Brésilien Raphinha, joueur du Barça, lors du tirage au sort.

Dans une vidéo captée par la caméra de l'arbitre, on entend Arias dire à Raphinha : « J'aime bien ta moustache. »

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Raphinha a ensuite réussi à donner l'avantage au Barça en inscrivant le premier but à la 37e minute après avoir dribblé le gardien des visiteurs, avant que Fermín López n'ajoute le deuxième but à la 82e minute, permettant à l'équipe catalane de s'imposer sur le score de 2-0.

Le Barça a remporté ses deux premiers matches en Liga, après avoir ouvert la défense de son titre par une large victoire face à Elche (5-0), lors de la deuxième journée de la compétition, ayant manqué la première journée en raison de la participation de plusieurs de ses stars aux phases avancées du Mondial 2026.

Les joueurs du Barça figuraient parmi les cadres de la sélection espagnole, sacrée championne du monde au détriment de l'Argentine en finale (1-0).

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