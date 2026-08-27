Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En vidéo : l'arbitre de Barcelone-Bilbao admire la moustache de Raphinha !

Raphinha
FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
Brésil
Espagne

Scène cocasse au Camp Nou

Le match entre le Barça et l'Athletic Bilbao, ce jeudi soir au stade Spotify Camp Nou, a été le théâtre d'une scène amusante avant le coup d'envoi, lorsque l'arbitre Ortiz Arias a complimenté la moustache du Brésilien Raphinha, joueur du Barça, lors du tirage au sort.

Dans une vidéo captée par la caméra de l'arbitre, on entend Arias dire à Raphinha : « J'aime bien ta moustache. »

À lire aussi

Mourinho sur son retour au Bernabéu : j'ai changé après toutes ces années

Célébration officielle égyptienne du partenariat historique avec le Barça

Raphinha a ensuite réussi à donner l'avantage au Barça en inscrivant le premier but à la 37e minute après avoir dribblé le gardien des visiteurs, avant que Fermín López n'ajoute le deuxième but à la 82e minute, permettant à l'équipe catalane de s'imposer sur le score de 2-0.

Le Barça a remporté ses deux premiers matches en Liga, après avoir ouvert la défense de son titre par une large victoire face à Elche (5-0), lors de la deuxième journée de la compétition, ayant manqué la première journée en raison de la participation de plusieurs de ses stars aux phases avancées du Mondial 2026.

Les joueurs du Barça figuraient parmi les cadres de la sélection espagnole, sacrée championne du monde au détriment de l'Argentine en finale (1-0).

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums « Kooora ».


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google